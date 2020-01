Nach Kritik an der AfD hat der Polizeichef von Oldenburg, Kühme, eine Morddrohung erhalten.

Wie der "Spiegel" berichtet, bekam der Beamte im November eine Mail, in der ihm Unbekannte mit Erschießung drohten. In der Mail hieß es: "Nicht heute, nicht morgen, denk einfach an Lübcke". Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war im Juni mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Generalbundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Kühme hatte die Aussagen einzelner AfD-Politiker kritisiert. Er sagte dem Spiegel, die Morddrohung halte ihn nicht davon ab, das auch in Zukunft zu tun.



Unterdessen hat sich der Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Kamp-Lintfort für die Beantragung eines großen Waffenscheins gerechtfertigt. Landscheidt teilte mit, er werde immer wieder aus der rechten Szene bedroht. Er brauche die Waffe für Situationen, in denen die Polizei zu spät kommen würde. Solche Notwehrsituationen habe es in der Vergangenheit mehrfach gegeben, hieß es. Der SPD-Politiker hatte im Europa-Wahlkampf unter anderem israel-feindliche Plakate abhängen lassen und sieht sich seitdem Anfeindungen ausgesetzt. Nun klagt er vor Gericht auf die Erteilung des Waffenscheins. Am Samstag wollen rechte Gruppen gegen die - Zitat - "Bewaffnung des Bürgermeisters" protestieren.



Mehr zu diesem Thema auch im Interview mit dem Bürgermeister von Altena, Hollstein.