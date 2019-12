Nach Kritik an China

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist in China aus dem weltweit bekannten Computerspiel Pro-Evolution-Soccer genommen worden.

Der Hersteller begründete das mit Özils Aussagen über China und teilte mit: "Seine Worte haben die Gefühle der chinesischen Fans verletzt. Wir können es nicht verstehen, akzeptieren oder entschuldigen." Özil hatte sich in den sozialen Medien mit deutlichen Worten für die Uiguren starkgemacht. Gleichzeitig hatte er die muslimischen Länder für ihr Schweigen kritisiert. Der chinesische Staatssender CCTV hatte daraufhin das Topspiel von Özils Klub FC Arsenal gegen Manchester City aus seinem Programm genommen.



China wird international vorgeworfen, die muslimische Minderheit in der Provinz zu verfolgen und in Lager einzusperren. Peking wirft uigurischen Gruppen Terrorismus und Separatismus vor.