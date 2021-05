Niedersachsen wird die Maskenpflicht im Einzelhandel bei niedrigen Inzidenzwerten nun doch nicht aussetzen.

Landesgesundheitsministerin Behrens teilte auf Twitter mit, es werde keine Aufhebung der Regelung geben. Sie betonte, eine Mund-Nasen-Bedeckung rette Leben.



Ursprünglich war in dem Bundesland geplant, dass nach Pfingsten in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 ohne Maske eingekauft werden kann. Außerdem sollte die Schnelltestpflicht wegfallen. Nach anhaltender Kritik hatte die Landesregierung angekündigt, die Pläne zu überdenken.



Die Bundesregierung lehnt Lockerungen der Maskenpflicht als verfrüht ab. Mund-Nasen-Bedeckungen seien ein wirksames Mittel, das man nicht aus der Hand geben dürfe, hieß es. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, sagte in Berlin, es gebe immer mehr Belege, wie wirksam Masken auch in Alltagssituationen seien.

Hinweis der Redaktion: Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.

