Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, verzichtet nach Kritik von Opfern sexueller Gewalt in der katholischen Kirche auf das Bundesverdienstkreuz. In einem Brief an Bundespräsident Steinmeier bat Marx darum, auf die für Freitag geplante Ehrung zu verzichten.

Dies sei mit Rücksicht auf diejenigen, die daran Anstoß nähmen, der richtige Schritt, schrieb der Münchner Erzbischof. Betroffene sexuellen Missbrauchs hatten in den vergangenen Tagen gegen die geplante Ehrung des Kardinals protestiert. Sie werfen Marx vor, Missbrauchsfällen in seinem früheren Bistum Trier nicht konsequent nachgegangen zu sein. Das Bundespräsidialamt hatte am vergangenen Sonntag noch erklärt, an der Verleihung festhalten zu wollen und dies dem Einsatz des Erzbischofs für Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft begründet.

