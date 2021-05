Niedersachsen will die geplante Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel bei niedrigen Inzidenzwerten noch einmal prüfen.

Eine Regierungssprecherin sagte in Hannover, es habe viele kritische Reaktionen aus der Bevölkerung sowie von Beschäftigten im Einzelhandel gegeben. Die Landesregierung werde diesen Punkt daher sehr ernsthaft überdenken. Eine Entscheidung soll am Nachmittag fallen. Die geplanten Lockerungen nach Pfingsten sahen vor, dass in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 das Einkaufen ohne Maske möglich sein sollte. Außerdem sollte die Schnelltestpflicht wegfallen.



In Berlin etwa ist das Einkaufen ohne Maskenpflicht derzeit dagegen kein Thema. Eine solche Regelung sei nicht geplant, teilte eine Senatssprecherin mit.



Hinweis der Redaktion: Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.

