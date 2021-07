In Österreich wird der Verfassungsschutz reformiert.

Das Parlament in Wien stimmte mit der nötigen Zweidrittelmehrheit dafür. Die neue Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst soll die Terrorgefahr in Österreich vermindern. Ein wichtiger Anlass für die Reform waren auch Ermittlungspannen im Vorfeld des Terroranschlags vom November 2020 in Wien.



Künftig werden Kompetenzen auf die nun getrennten Bereiche Staatspolizei zur Gefahrenabwehr und Nachrichtendienst zur Gefahrenaufklärung verlagert. Ein Informations- und Lagezentrum soll Informationen über Gefährder deutlich zielgenauer als bisher ermitteln und zur Verfügung stellen.



Außerdem soll die parlamentarische Kontrolle durch eine Berichtspflicht des Innenministers verbessert werden. Ein unabhängiges Kontrollgremium aus drei Experten soll volle Akteneinsicht erhalten.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.