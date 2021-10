Nach dem Rücktritt des österreichischen Bundeskanzlers Kurz hat Alexander Schallenberg das Amt übernommen. Der bisherige Außenminister ist von Bundespräsident Van der Bellen vereidigt worden.

Man erwarte, "dass die Regierung jetzt gemeinsam wieder an die Arbeit geht und gemeinsam etwas weiter bringt", sagte Van der Bellen. Mit seinem diplomatischen Geschick bringe Schallenberg dafür die besten Voraussetzungen mit. Neuer Außenminister ist der bisherige Botschafter in Paris, Linhart.



Schallenberg stellte klar, er werde selbstverständlich eng mit Kurz zusammenarbeiten. Dieser hatte am Samstag im Zusammenhang mit den Korruptionsermittlungen gegen ihn seinen Rücktritt erklärt. Er wechselt an die Spitze der ÖVP-Fraktion und bleibt Parteichef. Die Oppositionsführerin und SPÖ-Chefin Rendi-Wagner sagte, Kurz werde als "Schattenkanzler" im Hintergrund weiter die Fäden ziehen.

Publizist Pilz: Kampf um Rechtsstaat noch nicht ausgestanden

Der österreichische Publizist und frühere Politiker Pilz sagte im Deutschlandfunk, der Kampf um den Rechtsstaat sei noch lange nicht ausgestanden. Österreich sei in einem Notregime, weil Kurz das Land an den Rand eines totalitären Staats gebracht habe. Kurz sei der erste Politiker in Österreich gewesen, der ernsthaft versucht habe, eine rechtstaatliche Regierung durch ein Regime zu ersetzen. Pilz sprach sich für eine Notregierung der übrigen Parteien aus, die Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit angesichts eines "korrupten und gekauften Boulevards" wiederherstellen solle.



Die österreichischen Grünen haben bereits am Wochenende erklärt, die bisherige Koalition mit der ÖVP fortsetzen zu wollen und damit Diskussionen über eine Vier-Parteien-Koalition ohne Beteiligung der ÖVP ein Ende bereitet.



Am vergangenen Mittwoch hatten österreichische Ermittler Razzien im Kanzleramt, der ÖVP-Zentrale, dem Finanzministerium sowie einem Medienhaus durchgeführt. Hintergrund waren Vorwürfe, wonach 2016 positive Berichterstattung mit Steuergeld gekauft worden sei. Kurz beteuerte weiter seine Unschuld.

