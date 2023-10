Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, auf der Landestagung seiner Partei in Hofheim. (Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold)

Das kündigte Ministerpräsident Rhein nach einer Sitzung des CDU-Landesausschusses in Hofheim an. Dort erhielt er formal den Auftrag für die Sondierungen. Zunächst wolle sich seine Partei mit dem bisherigen grünen Koalitionspartner treffen, sagte Rhein. Danach werde er die SPD einladen und auch mit der FDP reden. Die CDU mit Rhein als Spitzenkandidat war bei der Wahl am Sonntag in Hessen klar stärkste Kraft geworden.

Die hessische SPD wird nach eigenen Angaben mit ihrer Landesvorsitzenden - Bundesinnenministerin Faeser - als Verhandlungsführerin in die Gespräche gehen.

