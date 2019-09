Vier Tage nach der Landtagswahl in Brandenburg hat die SPD ein erstes Sondierungsgespräch mit der CDU geführt.

Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Lange sagte anschließend in Potsdam, man sei sich einig, dass man einen neuen Politikstil wolle. CDU-Landes- und Fraktionschef Senftleben sprach von einem guten ersten Treffen. Als nächstes spricht die SPD heute mit der Linken, mit der sie aktuell noch in der Regierung unter Ministerpräsident Woidke ist. Morgen soll es Gespräche mit Grünen und Freien Wählern geben. Die Sozialdemokraten brauchen zwei Partner, um weiter zu regieren.



Auch in Sachsen stehen nach der Landtagswahl erste informelle Gespräche über mögliche Bündnisse an. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Meier, nannte allerdings Bedingungen für eine mögliche Koalition mit der CDU. Unter anderem forderte sie, es dürften keine weiteren Dörfer mehr für die Braunkohle abgebaggert werden. Die bisherige schwarz-rote Koalition unter Ministerpräsident Kretschmer hat keine Mehrheit mehr. Ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen gilt als einzige mehrheitsfähige Option.