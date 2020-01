Nach der Libyen-Konferenz in Berlin hat sich der EU-Außenbeauftragte Borrell dafür ausgesprochen, die europäische Marine-Mission im Mittelmeer, Sophia, wieder aufzunehmen. Die EU hatte den Einsatz gegen Schleuser und zur Rettung von Flüchtlingen im vergangenen Jahr eingestellt.

Grund war damals, dass sich die Mitgliedsstaaten nicht auf ein System zur Verteilung der Migranten einigen konnten. Borrell äußerte sich am Rande des Treffens der EU-Außenminister in Brüssel. Gestern hatte bereits Bundesaußenminister Maas für eine Neuauflage von Sophia geworben. Man könne nicht die Zustände in den Flüchtlingslagern in Libyen als unmenschlich bezeichnen und gleichzeitig befürworten, dass Menschen dorthin zurückgebracht würden, sagte er.



Thema des EU-Außenministertreffens ist die Umsetzung der gestern vereinbarten Waffenruhe für Libyen. Im Gespräch ist eine Überwachung durch Kräfte der UNO, der Europäischen Union und der Afrikanischen Union. Bundesaußenminister Maas kündigte in Brüssel ein weiteres Treffen mit den Teilnehmern der gestrigen Zusammenkunft an. Zudem werde der Libyen-Gesandte der UNO, Salamé, diese Woche die Konfliktparteien zu direkten Gesprächen einladen. Es gehe darum, aus der Waffenruhe einen Waffenstillstand zu machen.