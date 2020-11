Im Landkreis Berchtesgadener Land haben die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus Wirkung gezeigt.

Wie Landrat Kern im Deutschlandfunk sagte, hat sich die 7-Tage-Inzidenz inzwischen mehr als halbiert. In dem Landkreis galt bereits seit dem 20. Oktober ein zweiwöchiger Lockdown mit weitreichenden Ausgangsbeschränkungen. Auch Schulen, Kitas und Restaurants waren geschlossen. Zeitweise erreichte die 7-Tage-Inzidenz einen Wert mehr als 320. Inzwischen liegt sie bei rund 140 und damit etwa auf dem derzeitigen Durchschnittsniveau in Deutschland. Rätselhaft bleibt laut Kern, woher der sprunghafte Anstieg der Corona-Fälle im Oktober in seinem Landkreis kam. Der Verdacht, dass sich viele Pendler in Österreich angesteckt haben könnten, habe sich nicht erhärtet.

