Die Hilfsorganisation registrierte für das Jahr 2020 ein Plus von etwa zehn Prozent. Im Vergleich zu 2018 hätten sich sogar 20 Prozent mehr Hilfesuchende gemeldet. Für dieses Jahr zeichne sich eine ähnlich hohe Zahl ab wie 2020, sagte der Bundesvorsitzende des Weißen Rings, Ziercke. Die Prognose, dass häusliche Gewalt mit der Pandemie und den Lockdowns zunehme, und dass dies mit einem Verzögerungseffekt deutlich werde, habe sich bestätigt. Einige Wochen nach den Lockdowns 2020 und 2021 seien die Zahlen sprunghaft nach oben gegangen und die Bereitschaft der Opfer gestiegen, sich zu melden. In der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr hatte sich ebenfalls eine deutliche Zunahme der Gewalt in Familien gezeigt.

