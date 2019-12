New Yorks Bürgermeister de Blasio hat nach dem Macheten-Angriff auf das Haus eines Rabbiners vor einem wachsenden Antisemitismus gewarnt.

Man sehe das als Krise an, sagte de Blasio einem Radiosender. Der Antisemitismus in den USA werde auch zunehmend gewalttätig. De Blasio, der Mitglied der Demokratischen Partei ist, sprach von einer "Atmosphäre des Hasses". Er kündigte an, jüdische Einrichtungen stärker zu schützen und mehr Polizisten patrouillieren zu lassen.



Ein 37-Jähriger hatte während des Chanukka-Festes das Haus eines Rabbiners in der Stadt Monsey gestürmt und fünf Menschen mit einer Machete verletzt. Der Angreifer konnte zunächst fliehen, wurde dann aber festgenommen. In Monsey im Bundestaat New York lebt eine große jüdische Gemeinde mit rund 90.000 Mitgliedern.



Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, hat zu einer engeren internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen antisemitische Gewalt aufgerufen. Der Messerangriff während einer Chanukka-Feier in den USA zeige, dass die Bedrohung nicht mehr nur in Europa, sondern auch in Nordamerika von niemandem mehr bestritten werden könne, sagte Klein in Berlin. Vor allem sei die Organisation für Sicherheit und Zusamenarbeit in Europa, OSZE, gefordert. Regierungssprecherin Demmer bezeichnete den Kampf gegen Antisemitismus als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Diese müsse national, auf europäischer sowie auf internationaler Ebene angegangen werden.