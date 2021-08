Nach Machtübernahme in Afghanistan

Bundeskanzlerin Merkel trifft sich am Mittag mit dem österreichischen Kanzler Kurz in Berlin.

Es werde um bilaterale und europapolitische Themen gehen, hieß es im Vorfeld. Ein Schwerpunkt der Gespräche wird dem Vernehmen nach aber auch die Lage in Afghanistan nach der Machtübernahme durch die radikal-islamischen Taliban sein. Die österreichische Regierung lehnt eine Aufnahme von Schutzsuchenden von dort ab. Oberste Priorität habe, mit den Nachbarländern Afghanistans zu verhandendeln, um Hilfe in der Region sicherzustellen.



Auch die EU-Innenminister wollen heute über eine mögliche Aufnahme von Flüchtlingen beraten. Der zuständige luxemburgische Minister, Asselborn, rief die Europäische Union im Vorfeld des Treffen zu einem Bekenntnis auf, bis zu 50.000 Menschen aus Afghanistan nach Europa umzusiedeln. Er appellierte gegenüber der Zeitung "Die Welt" an die Mehrheit der Mitgliedstaaten, sie müssten für die Werte der Europäischen Union stehen.

