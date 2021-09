Die Nato entsendet erstmals seit 16 Jahren wieder Einsatzkräfte der sogenannten Krisenreaktionstruppe NRF.

Nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur sollen rund 300 Soldatinnen und Soldaten Geflüchtete aus Afghanistan und ihre Familien in Notunterkünften in Polen und im Kosovo versorgen. Die Menschen waren nach der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan gebracht worden.



Einheiten der Nato-Einheit NRF waren zuletzt 2005 in den Einsatz geschickt worden, um Opfern des Wirbelsturms "Katrina" in den USA und der Erdbeben in Pakistan zu helfen. Weitere Einsätze der NRF sind bisher an Unstimmigkeiten innerhalb des Nato-Bündnisses gescheitert. Die Einheit besteht aus rund 40.000 Einsatzkräften, die im jährlichen Wechsel von den einzelnen Nato-Staaten gestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.