Der Leiter von Caritas International in Afghanistan, Recker, hat angekündigt, auch mit den Taliban zu kooperieren.

Die Nöte der Bevölkerung würden nicht geringer unter der Taliban-Herrschaft, sagte Recker im Deutschlandfunk (Audio). Die Caritas sei eine Hilfsorganisation, und wenn man in einem solchen Land arbeiten und helfen wolle, müsse man auch mit Leuten reden, mit denen man nicht unbedingt reden wolle. Recker beschrieb die Lage im Land als sehr unübersichtlich. Er sei selbst noch bis vor wenigen Tagen in Kabul gewesen. Seinen Informationen zufolge seien alle Mitarbeiter vor Ort unbeschadet. Die Caritas suche nun gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung nach Lösungen, um diese Personen gemeinsam mit ihren Familien aus Afghanistan herauszubringen. Allerdings sei die Lage am Flughafen von Kabul brandgefährlich und gerade für Familien traumatisierend. Es fielen immer wieder Schüsse und Blendgranaten.



In Hinsicht auf die mittelfristige Entwicklung in Afghanistan riet Recker dazu, sich der neuen Führung im Land offen gegenüber zu zeigen. Die Taliban heutzutage seien womöglich anders als jene vor zwanzig Jahren. Man müsse abwarten, was in nächster Zeit politisch passiere.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.