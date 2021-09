In Afghanistan haben die Taliban eigenen Angaben zufolge das bisher von Widerstandskämpfern beherrschte Pandschir-Tal eingenommen.

Ein Taliban-Sprecher sagte, das Tal sei nun vollständig unter Kontrolle. In sozialen Netzwerken posierten Taliban-Kämpfer schwer bewaffnet vor der Provinzverwaltung. Zuvor hatte die sogenannte Nationale Widerstandsfront unter dem Milizenführer Ahmad Massud den Taliban einen Waffenstillstand vorgeschlagen.



Das Pandschir-Tal liegt nördlich der Hauptstadt Kabul und gilt als die letzte Bastion des Widerstands in Afghanistan. Am Wochenende waren die radikal-islamischen Taliban dort mit großer Waffengewalt vorgegangen. Das Gebiet war bereits in den 1990er Jahren Hauptstandort des Widerstands.

