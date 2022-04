US-Präsident Biden fordert einen Kriegsverbrecherprozess gegen Russlands Präsidenten Putin. (pa/AP/Evan Vucci)

Biden sagte, Putin sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Untersuchungen müssten alle Details dokumentieren, damit ein Prozess zustandekomme. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte bei einem Besuch in Butscha ebenfalls, es seien Kriegsverbrechen begangen worden. Die Welt werde das als Genozid anerkennen.

Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, sagte in Genf, alle Leichen in Butscha sollten exhumiert, identifiziert und untersucht werden, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Bachelet betonte, sie sei entsetzt über die Bilder von Zivilisten, die tot auf den Straßen und in improvisierten Gräbern lägen. Russland bestritt heute abermals, die Schuld für den Tod der Menschen zu tragen.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.