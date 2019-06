Die russische Regierung verbietet georgischen Fluggesellschaften, Flughäfen in Russland anzufliegen.

Das gelte vom 8. Juli an, wie das Verkehrsministerium in Moskau mitteilte. Das Verbot sei notwendig, um ein ausreichendes Maß an Flugsicherheit zu gewährleisten. Bereits gestern wurde entschieden, dass keine russischen Passagiermaschinen mehr nach Georgien fliegen dürfen. Am Donnerstag hatte es in der georgischen Hauptstadt Tiflis Proteste gegen den Auftritt eines russischen Abgeordneten im Parlament gegeben. Demonstranten versuchten, das Parlament zu stürmen, es gab mehr als 200 Verletzte.