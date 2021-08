Die USA haben als Reaktion auf die Unterdrückung von Protesten in Kuba Sanktionen gegen weitere politische Funktionäre verhängt.

Wie das US-Finanzministerium in Washington mitteilte, handelt es sich um einen Mitarbeiter des Innenministeriums sowie zwei Beschäftigte des Verteidigungsministeriums. Sie dürften nicht in die Vereinigten Staaten einreisen, außerdem würden mögliche Konten in den USA eingefroren. Das Ministerium verwies zur Begründung auf die Inhaftierung von mehr als 800 Menschen im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die kubanische Regierung Mitte Juli. Man werde weiterhin alle Personen zur Rechenschaft ziehen, die es der Führung in Havanna ermöglichten, Menschenrechtsverletzungen zu begehen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.