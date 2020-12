Amnesty International hat eine Hinrichtungswelle in Ägypten angeprangert.

Allein im Oktober und November seien in dem nordafrikanischen Land mindestens 57 Männer und Frauen hingerichtet worden, erklärte die Menschenrechtsorgansation. Damit seien in nur zwei Monaten fast doppelt so viele Todesurteile vollstreckt worden wie im gesamten vergangenen Jahr. In einigen Fällen seien grob unfaire Massenprozesse vorausgegangen, so Amnesty. Die Menschenrechtsorgansation schätzt, dass die Zahl der Hinrichtungen in Wirklichkeit noch höher ist, da die ägyptischen Behörden keine offiziellen Statistiken veröffentlichen.



Amnesty International sieht sie hohe Zahl an Hinrichtungen im Zusammenhang mit einem Vorfall im berüchtigten Tora-Gefängnis bei Kairo. Im September waren bei einem Ausbruchsversuch mehrere Polizisten und Häftlinge getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.