Die Grünen im sächsischen Landtag haben eine Offenlegung des Polizeiberichts verlangt, der auf gezielte Gewalttaten gegen Migranten bei den Ausschreitungen in Chemnitz im vergangenen Jahr hinweisen soll.

Laut einem Bericht von "Süddeutscher Zeitung", WDR und NDR liefern Aufzeichnungen des Landeskriminalamts weitere Indizien für rassistische Angriffe. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Lippmann, teilte mit, das Innenministerium müsse diesen LKA-Bericht beziehungsweise dessen wesentlichen Inhalt umgehend veröffentlichen. Zudem müsse die Behörde klarstellen, seit wann ihr bekannt gewesen sei, dass es in Chemnitz gezielt vorbereitete und durchgeführte Gewalttaten gegen Migranten gegeben habe. Lippmann forderte Ministerpräsident Kretschmer (CDU) auf, seine "verharmlosenden Äußerungen" zu den Geschehnissen zurückzunehmen. Ähnlich äußerte sich Linken-Landtagsfraktionschef Gebhardt. Kretschmer hatte damals gesagt: "Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome."



Gestern hatten die drei Medien berichtet, dem sächsischen Landeskriminalamt lägen Handy-Chats rechter Demonstrationsteilnehmer vor. Diese legten nahe, dass die Gewalttaten gegen Migranten verabredet waren. Auch der Begriff "Jagd" solle verwendet worden sein.

Maaßen äußert sich in der FAZ

Der Streit um die Frage, ob es in Chemnitz "Hetzjagden" gegeben hat, war damals zur Zerreißprobe für die Koalition aus Union und SPD im Bund geworden - und trug dazu bei, dass der damalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Maaßen, seinen Posten verlor.



Maaßen sagte jetzt der "Frankfurter Allgemeinen", er könne nicht beurteilen, ob die in dem Chat-Auszug getroffenen Aussagen den Rückschluss zuließen, dass es in Chemnitz Hetzjagden gegeben habe. Dies müssten die mit dem Vorgang befassten Polizeibehörden tun, sagte er: "Im vergangenen Jahr hatten die zuständigen Polizeibehörden sowie die Generalstaatsanwaltschaft festgestellt, dass es keine Hetzjagden in Chemnitz gab." Vor dem Hintergrund habe er seinerzeit seine Skepsis gegenüber Hetzjagden zum Ausdruck gebracht.



Am 26. August 2018 war in Chemnitz der 35-jährige Daniel H. erstochen worden. Dafür wurde vergangene Woche ein 24-jähriger Syrer zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und ist auf scharfe Kritik von Beobachtern gestoßen.