Nach mehr als vier Jahrzehnten gibt es wieder einen Linienflug zwischen Äthiopien und dem benachbarten Somalia.

Eine Passagiermaschine der Ethiopian Airlines startete in Addis Abeba und landete in Mogadischu. Der Chef der Flugggesellschaft sprach von einem historischen Tag. Geplant sind nun vier Flüge pro Woche zwischen den beiden Hauptstädten. Die Wiederaufnahme einer kommerziellen Verbindung gilt auch als Zeichen der Annäherung zwischen den beiden Staaten. Ethiopian Airlines bietet seit einigen Monaten auch wieder Linienflüge zwischen Äthiopien und Eritrea an. Vorher hatten beide Länder Frieden geschlossen.