Mehrere Behörden in Berlin und Brandenburg ermitteln gegen den Vegan-Koch und Aktivisten Attila Hildmann.

Wie die Berliner Staatsanwaltschaft twitterte, wurden "wegen mutmaßlich antisemitischer öffentlicher Äußerungen Attila Hildmanns" auf sogenannten Hygienedemonstrationen in Berlin Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Der Staatsschutz der Berliner Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und Verharmlosen des Holocausts auf. Ein Sprecher erklärte, Teil des Verfahrens wegen des Verdachts der Volksverhetzung sei auch eine mutmaßliche Bedrohung des Grünen-Politikers Volker Beck.



Hildmann hatte am Samstag bei einem Auftritt in Berlin zum wiederholten Male die Todesstrafe für den Grünen-Politiker Beck gefordert. Der frühere Bundestagsabgeordnete sagte im Deutschlandfunk Kultur, der Schutz der Meinungsfreiheit dürfe nicht so weit gehen, dass man ungeschoren zum Mord an Menschen aufrufen dürfe. Es gebe Menschen, die solchen Äußerungen Taten folgen ließen. Beck betonte, er habe in Folge von Hildmanns Aufruf von dessen Anhängern einige explizite Morddrohungen bekommen - auf Istagram, bei Facebook und Twitter.

"Man muss sich empören"

Der Medienrechtler Wolfgang Schulz bezeichnete die aktuellen Aussagen von Hildmann als "übelste Hetze, aber nicht rechtswidrig". Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, gerade in solchen Fällen, wo sie schwer auszuhalten sei wie hier, wenn es ins Rechtsradikale gehe, sagte Schulz im Deutschlandfunk. Wichtig sei aber, dass man nicht mit einer Verschärfung der Gesetze reagiere, sondern dass die Zivilgesellschaft aufstehe und sage: "Das ist nicht, was wir denken, das ist nicht, was wir für richtig halten."



Wörtlich sagte der Direktor des Leibniz-Instituts für Meinungsforschung: "Man muss sich empören." Denn es bestehe das Risiko, dass sich einserseits einzelne Communities biledet, in denen sich eine Radikalisierung vollziehe und andererseits, dass eine allgemeine Verrohung der Sprache eintrete.



Hildmann verbreitet seit Wochen online und auf Veranstaltungen Verschwörungsideologien, oft vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Dabei drohte er auch mit Gewalt und posierte auf Fotos mit Waffen.



