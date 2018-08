Russland und Deutschland wollen an einem neuen Format mit Frankreich und der Türkei zur Stabilisierung des vom Bürgerkrieg zerstörten Syrien arbeiten.

Das sagte Kremlsprecher Peskow nach dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Putin auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Das Viererformat soll zunächst auf Expertenebene tagen. Später könne daraus auch ein Gipfeltreffen werden, erklärte Peskow nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Ein konkretes Datum dazu gebe es aber noch nicht.



Merkel und Putin hatten am Samstag über Lösungen der Syrienkrise und des Konflikts in der Ostukraine beraten. Dabei hatte Putin Europa aufgefordert, den Wiederaufbau Syriens zu unterstützen.