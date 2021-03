Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat die Kritik von Bundeskanzlerin Merkel an einer nicht konsequenten Umsetzung der sogenannten Notbremse zurückgewiesen. Man habe eine flächendeckende Umsetzung der Maßnahme angewiesen.

Bei einer Sitzung des CDU-Präsidiums bekannte sich der Parteivorsitzende nach Angaben aus Teilnehmerkreisen zudem zu mehr Tests als Instrument in der Krise. Laschet erklärte demnach, dass es zum Teil trotzdem möglich sein solle, mit einem negativen Testergebnis etwa Termine in Geschäften vereinbaren zu können.



Außerdem sprach sich Laschet dafür aus, die nächsten Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden zu lassen. Auch die Vorlagen sollten besser vorbereitet werden. Eine Ministerpräsidentenkonfenz wie am vergangenen Montag dürfe sich nicht wiederholen.

Auch das Saarland verteidigt Lockerungspläne

Auch der saarländische Ministerpräsident Hans verteidigte seine Lockerungspläne gegen die Kritik der Kanzlerin. Hans erklärte, in seinem Bundesland würden Testauflagen an die Stelle von Beschränkungen gesetzt. Damit bringe man die Menschen dazu, im Freien getestet zusammenzukommen, statt im Verborgenen ohne Tests und Maßnahmen. Man nehme nicht Infektionen in Kauf, sondern entdecke im Gegenteil Neuinfektionen.



Bundeskanzlerin Merkel hatte sich zuvor klar gegen geplante Lockerungen und Modellprojekte positioniert. Im ARD-Fernsehen appellierte sie an die Länder, schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Merkel deutete auch an, der Bund könne tätig werden, falls die Länder nicht handelten. Die Politologin Kropp von der FU Berlin sprach im Deutschlandfunk von einem klugen Schritt Merkels, sich direkt an die Öffentlichkeit zu wenden. Ihr Vorteil sei, nicht wiedergewählt werden zu müssen. Sie könnte daher Entscheidungen treffen, die als unpopulär wahrgenommen würden.

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen

Niedersachsen reagierte indes mit einer neuen Corona-Verordnung auf die steigenden Infektionszahlen. Danach müssen Kommunen mit einem Inzidenzwert von mehr als 150 ab sofort nächtliche Ausgangssperren verhängen. Dies gilt für den Fall, dass sich das Infektionsgeschehen nicht mehr hinreichend eingrenzen lässt und eine unkontrollierte Ausbreitung droht. Eine Ausgangssperre würde dann zwischen 21 und 5 Uhr gelten. Als Ausnahmen gelten etwa der Weg zur Arbeit oder zum Arzt.



Zusätzlich verhängte die Landesregierung von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag ein sogenanntes Ansammlungsverbot, wonach tagsüber jegliche Form von Gruppenbildung im Freien oder in geschlossenen Räumen verboten ist. Ministerpräsident Weil betonte, man müsse jetzt sehr rasch und konsequent handeln, um die dritte Welle zu brechen oder zumindest abzuflachen.



Der Bremer Bürgermeister Bovenschulte appelierte an die Bundesländer, die bestehenden Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie konsequent umzusetzen. Es sei nicht die Zeit für Lockerungen und Modellprojekte, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.