Nach dem Messerangriff in Würzburg hat Bayerns Ministerpräsident Söder Trauerbeflaggung angeordnet. Auf Twitter schrieb er, das Land trauere mit den Angehörigen der Opfer und bange mit den Verletzten.

Zudem dankte Söder den Rettungskräften und Bürgern, die beherzt eingegriffen und sich dem Angreifer entgegengestellt hätten. Bundespräsident Steinmeier nannte die Tat entsetzlich und äußerst brutal. Der Rechtsstaat werde den Täter zur Verantwortung ziehen.



Ein 24-jähriger Mann aus Somalia hatte gestern in Würzburg mit einem Messer auf Passanten eingestochen. Drei Menschen wurden getötet und mehrere verletzt. Drei Menschen wurden getötet und mehrere verletzt. Am Tatort legten Passanten Blumen nieder und stellten Kerzen auf.



Landesinnenminister Herrmann will sich am Nachmittag zum Stand der Ermittlungen äußern. Nach seinen Angaben wird auch ein mögliches islamistisches Motiv geprüft. Laut Herrmann befand sich der Verdächtige in psychiatrischer Behandlung, weil er in den vergangenen Monaten mehrfach gewalttätig und psychisch auffällig geworden war.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.