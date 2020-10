Nach dem mutmaßlich islamistischen Terrorangriff in Nizza hat die französische Polizei eine weitere Person festgenommen.

Der 33-Jährige habe sich in der Wohnung eines Verdächtigen aufgehalten, hieß es aus Justizkreisen. Damit befinden sich insgesamt drei Männer in Polizeigewahrsam. Sie sollen am Tag vor dem Anschlag Kontakt zu dem mutmaßlichen Attentäter gehabt haben. Der 21-jährige Angreifer, der aus Tunesien stammt, ist noch nicht vernehmungsfähig. Er war nach der Messerattacke in einer Kirche, bei der drei Menschen starben, von der Polizei angeschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.