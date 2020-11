Nach dem mutmaßlich islamistischen Terrorangriff in Nizza hat die französische Polizei zwei mögliche Komplizen des Täters festgenommen.

Die Männer hielten sich in der Wohnung eines weiteren Verdächtigen auf, der kurz zuvor festgenommen worden war. Damit sind nun insgesamt sechs mutmaßliche Helfer des Attentäters in Polizeigewahrsam.



Der Angreifer, der in der Kirche Notre-Dame in Nizza drei Menschen mit einem Messer getötet und sechs weitere verletzt hatte, war bei seiner Festnahme angeschossen worden und konnte bislang noch nicht befragt werden.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.