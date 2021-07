Nach Messerattacke in Würzburg

Nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg warnen Innenpolitiker vor einer Bedrohung durch islamistischen Terror in Deutschland.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Middelberg, sprach sich im Deutschlandfunk für die konsequente Abschiebung von Schwerverbrechern und terroristischen Gefährdern auch nach Afghanistan aus. Man könne bei traumatisierten Geflüchteten nicht bei jeder Gelegenheit mit noch mehr psychologischer Betreuung nachhelfen, sondern brauche stattdessen entschiedene Regeln für eine Rückführung. Deutschland sei bereits am Rande seiner Kräfte, erklärte Middelberg.



Die Vorsitzende des Berliner SPD-Landesverbandes, Giffey, hatte sich in der "Bild am Sonntag" ebenfalls für die Abschiebung von Schwerverbrechern ausgesprochen. Menschen, die vor Krieg und Zerstörung geflüchtet seien, müssten Hilfe erhalten. Wer aber schwere Straftaten begehe, Menschen vergewaltige oder ermorde, habe das Recht auf Asyl verwirkt.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.