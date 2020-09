Nach einem Messerangriff in Paris mit mindestens zwei Verletzten hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft den Fall übernommen.

Sie leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Mordversuchs im Zusammenhang mit einer terroristischen Tat und Bildung einer Terrorgruppe ein. Laut Polizei wurden zwei Verdächtige festgenommen. Das Gebiet um den Tatort in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Satiremagazins "Charlie Hebdo" wurde abgesperrt, die Menschen durften ihre Häuser nicht verlassen. Frankreichs Premierminister Castex sagte bei einem Besuch am Tatort, der Staat werde unermüdlich weiter "gegen den Terrorismus kämpfen.



Castex zufolge handelt es sich bei den Opfern um eine Journalistin und einen Journalisten der Presseagentur "Premières Lignes", die im selben Gebäude wie einst "Charlie Hebdo" ihren Sitz hat. Das Magazin war durch die Veröffentlichung von Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed in den Fokus von Extremisten geraten. Bei einem Anschlag auf die Redaktion waren Anfang 2015 zwölf Menschen getötet worden. Derzeit läuft in Paris der Prozess gegen mögliche Hintermänner.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.