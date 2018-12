Nach Messerattacken in Nürnberg

Nach den Messerangriffen auf drei Frauen in Nürnberg ist ein Verdächtiger festgenommen worden.

Ein 38-Jähriger sei in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Mittelfranken mit. Genauere Angaben machte sie nicht. Zuletzt hatte es geheißen, es lägen keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund vor. Die Frauen waren am Donnerstag binnen weniger Stunden an nah beieinander liegenden Tatorten im Stadtteil Sankt Johannis niedergestochen und schwer verletzt worden.