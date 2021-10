Nach dem angekündigten Rückzug des AfD-Vorsitzenden Meuthen hat sich der Bundestagsabgeordnete Lucassen für eine Einzelspitze ausgesprochen.

Der geteilte Vorsitz sei ein Fehler gewesen, sagte Lucassen im Deutschlandfunk. Meuthen und Chrupalla hätten sich gegenseitig gelähmt. Eine Führung der Partei sei nicht möglich gewesen, erklärte der Vorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen. Er fügte hinzu, Meuthen gebühre Respekt. Er habe mit seiner Entscheidung den Weg für einen - so wörtlich - "konsensualen Parteitag" im Dezember freigemacht.



Meuthen hatte gestern seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Konkrete Gründe nannte er nicht. Der Europa-Abgeordnete hatte in den vergangenen zwei Jahren für einen gemäßigteren Kurs der AfD plädiert. Damit hat er sich Feinde gemacht - vor allem in der Rechtsaußenströmung der Partei um den Thüringer Landeschef Höcke.

