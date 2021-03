Die Junta in Myanmar hat in Teilen von Yangon das Kriegsrecht verhängt.

Im Staatsfernsehen hieß es, damit sollten die Sicherheit aufrechterhalten sowie Rechtsstaatlichkeit und Ruhe gewährleistet werden. Yangon, das frühere Rangun, ist die ehemalige Hauptstadt von Myanmar. Dort waren heute bei Einsätzen von Militär und Polizei gegen Demonstranten laut Medienberichten mindestens 15 Menschen getötet worden. Auch aus anderen Städten wurden Todesopfer gemeldet. Seit Freitag gab es den Angaben zufolge bei Protesten in Myanmar insgesamt mehr als 30 Tote.



In der Stadt Bago wurde zudem nach Angaben eines staatlichen Senders ein Polizist getötet.



Die abgesetzte, im Untergrund agierende Zivilregierung rief zu weiteren Protesten gegen das Militärregime auf. Entsprechend äußerte sich der ehemalige Parlamentspräsident Than in einem Internet-Video. Than gehört der Partei der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi an.

