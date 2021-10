Nach dem Militärputsch im Sudan haben die USA die Soforthilfe für das Land in Höhe von 700 Millionen US-Dollar ausgesetzt.

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, der gesamte Betrag sei bis zu einer Überprüfung der Entwicklungen in dem Land auf "Pause" gesetzt worden. Das Geld, bei dem es sich um direkte finanzielle Unterstützung handelt, sollte dem Sudan beim Übergang zu einer vollständig zivilen Regierung helfen. Der Sprecher sagte weiter, die USA würden die Entwicklungen sehr genau beobachten und nicht zögern, die Verantwortlichen für den Putsch zur Rechenschaft zu ziehen. Auch international hat der neue Militärputsch Besorgnis und Kritik ausgelöst. UNO-Generalsekretär Guterres verurteilte den Umsturz. Der Außenbeauftragte der EU, Borrell, nannte das Vorgehen des Militärs einen Verrat an der Revolution.



Das Militär hatte die Auflösung der Übergangsregierung verkündet und den Ausnahmezustand verhängt. Proteste in der Hauptstadt Khartum werden derzeit offenbar gewaltsam unterdrückt. Nach Angaben des sudanesischen Ärztekomitees eröffneteten Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstranten und töteten mindestens drei Menschen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.