Sudans Militärführung hat die Freilassung von vier Ministern angeordnet, die während des Putsches vor anderthalb Wochen festgesetzt worden waren.

Nach Angaben des staatlichen Fernsehens handelt es sich dabei um die Minister für Telekommunikation, Handel, Information sowie Jugend und Sport. Der Schritt folge auf ein Gespräch von Militärmachthaber al-Burhan mit UNO-Generalsekretär Guterres, der eine Entspannung der Lage gefordert hatte. Wie ein Sprecher der Vereinten Nationen mitteilte, mahnte Guterres in dem Gespräch die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im Sudan an. Auch habe er die Aufhebung des Hausarrestes des entmachteten Regierungschefs Hamduk verlangt.



Das Militär hatte im Oktober die Macht in dem nordostafrikanischen Land mit seinen 44 Millionen Einwohnern übernommen und damit international Protest und Empörung ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.