Die Opfer-Organisation "Weißer Ring" fordert eine bessere Ausbildung von Mitarbeitern in Behörden, um Missbrauchsfälle von Kindern zu verhindern.

Der Staat sei hier in der Verantwortung, sagte Bundesgeschäftsführerin Biwer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Unschuldige Kinder dürften perversen Kriminellen nicht ausgeliefert sein - schon gar nicht über einen längeren Zeitraum. Die Kinder selbst müsse man darin bestärken, "Nein" zu sagen. Es sei fatal, so Biwer, dass Viele glaubten, was im eigenen Zuhause passiere, dürfe nicht nach außen dringen.



In Staufen in Baden-Württemberg war gestern ein Paar zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden, weil die beiden Angeklagten den Sohn der Mutter mehr als zwei Jahre lang vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen hatten.



Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, forderte eine umfassende Aufarbeitung der gerichtlichen und behördlichen Versäumnisse in diesem Fall. Es habe offensichtlich strukturelle Probleme im Zusammenspiel von Gerichten und Behörden gegeben, die jetzt untersucht und aufgearbeitet werden müssten, sagte Rörig in Berlin.



Das Bundeskriminalamt nimmt den Fall zum Anlass, um erneut für die Vorratsdatenspeicherung zu werben. BKA-Präsident Münch sagte der "Berliner Zeitung", allein im Jahr 2017 habe man über 8.000 Hinweisen auf Kinderpornografie nicht weiter nachgehen können. In vielen Fällen sei der einzige Hinweis auf den Täter die IP-Adresse seines Computers. Doch den Ermittlern seien häufig die Hände gebunden, weil die Vorratsdatenspeicherung nicht angewandt werde, sagte Münch.



Zwar hatten Union und SPD 2015 vereinbart, generell zehn Wochen lang speichern zu lassen, wer sich wann wo ins Netz einloggt und wer wann mit wem telefoniert. So lange sollten Sicherheitsbehörden im konkreten Verdachtsfall und mit richterlicher Genehmigung auf diese so genannten Metadaten zugreifen können. Allerdings wird das Gesetz praktisch nicht angewandt. Zunächst hatte der Europäische Gerichtshof im Dezember 2016 ein pauschales Daten-Sammeln im Fall der ausufernden Praktiken in Schweden und Großbritannien für unverhältnismäßig erklärt. Dann entschied das Oberverwaltungsgericht Münster, dass das EuGH-Urteil auch für Deutschland gelte.