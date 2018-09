Die katholische Kirche in Deutschland will nach der Studie zum sexuellen Missbrauch durch Priester auch eine offene Diskussion über die eigene Sexualmoral führen.

Es dürfe keine Tabuthemen geben, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda. Dabei werde man auch eine breite Diskussion über den Zölibat führen. Die Studie hatte eine mögliche Verbindung zwischen der Verpflichtung der Priester zur Ehelosigkeit und sexuellem Missbrauch an Minderjährigen ins Gespräch gebracht.



Darüber hinaus kündigte Marx weitere Konsequenzen an. Mehr als bisher solle es etwa Begegnungen mit Betroffenen von Missbrauch geben. Zudem wolle man Kontrollverfahren auf einer Ebene oberhalb der Diözesen einführen, die bislang sehr unterschiedlich mit dem Thema umgegangen seien.