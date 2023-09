Mehrere Missbrauchsvorwürfe gegen Kardinal Hengsbach. (IMAGO/bonn-sequenz)

Das sagte Bischof Overbeck im WDR ohne genaue Zahlen zu nennen. Overbeck hatte am Freitag eigene Versäumnisse im Umgang mit der Causa Hengsbach eingeräumt. Zugleich bat er mögliche Betroffene von Missbrauch sowie Mitwisser, sich an die unabhängigen Ansprechpersonen der Diözese zu wenden.

Dem verstorbenen Kardinal Hengsbach wird bisher Missbrauch in drei Fällen in den Jahren 1954 und 1967 vorgeworfen. Bekannt geworden waren die Vorwürfe im Bistum Essen bereits 2011 und 2022. Die Veröffentlichung vor einigen Tagen führte zu erneuter Kritik am Aufklärungswillen der katholischen Kirche.

