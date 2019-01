Die britische Premierministerin May will nach dem überstandenen Misstrauensvotum weiter an einer zügigen Lösung im Brexit-Streit arbeiten. Sie sagte in der Nacht vor dem Regierungssitz in London, alle Politiker müssten jetzt Eigeninteressen beseite legen und gemeinsam daran arbeiten, Großbritannien aus der EU zu führen.

Weiter sagte sie, die Abgeordneten hätten klar gemacht, was sie nicht wollten. Jetzt müsse man zusammenarbeiten, um abzuklären, was das Parlament wolle. Zuvor hatte May bereits erste Gespräche mit Oppositionspolitikern geführt. Labour-Chef Corbyn war nicht erschienen, worüber May sich enttäuscht äußerte. Ihre Brexit-Strategie will May am Montag im Parlament bekanntgeben.



Bei dem Misstrauensantrag der Labour-Partei votierten gestern Abend im Londoner Parlament 325 Abgeordnete für und 306 gegen die Premierministerin. Labour forderte May auf, die Option eines ungeregelten Brexits ohne Vertrag vom Tisch zu nehmen. Andernfalls werde man keine Gespräche mit ihr führen. Ein Parteisprecher erklärte weiter, man halte daran fest, dass Neuwahlen die beste Option seien. Eine Chance, dass der von May ausgehandelte Brexit-Vertrag doch noch eine Zustimmung im Parlament finden könne, sehe man nicht.