Überschwemmungen in Italien. (- / Corpo Nazionale Soccorso Alpin / -)

In der Region Emilia-Romagna kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, Hunderte mussten ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen. Mehrere Ortschaften haben keinen Strom. In Norditalien hatte es im Winter deutlich zu wenig geregnet. Am Wochenende war dann teilweise an einem Tag so viel Regen gefallen wie sonst in einem Monat.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.