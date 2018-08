Die Aktie des Chemiekonzerns Bayer hat massiv an Wert verloren.

Der Dax-Konzern gab im frühen Handel an der Börse in Frankfurt am Main um rund elf Prozent nach. Am Freitag hatte ein Gericht in den USA den von Bayer übernommenen Agrarkonzern Monsanto zur Zahlung von fast 290 Millionen Dollar an einen Krebspatienten verurteilt, der die glyphosathaltigen Herbizide von Monsanto für seine Erkrankung verantwortlich macht. Monsanto sieht sich in den Vereinigten Staaten wegen ähnlicher Fälle einer Klagewelle gegenüber.



Der Vorsitzende des Bundestags-Landwirtschaftsausschusses, Gerig, sieht keine Notwendigkeit, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in Deutschland zu verbieten. Er vertraue im Zweifel den Expertisen namhafter Institutionen, die Glyphosat nicht als krebserregend einstuften, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Zudem fehlten Alternativen.



Ein Verbot würde bedeuten, dass Landwirte wieder mehr pflügen müssten. Dies bringe aber mehr Schäden für Tier- und Insektenarten und somit für die Umwelt. Auch werde Glyphosat in Deutschland nicht in dem Umfang eingesetzt wie etwa in Nord- und Südamerika. Dagegen hatte die Grünen-Politikerin Künast im Deutschlandfunk ein striktes Anwendungsverbot in Deutschland gefordert.