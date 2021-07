Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Moïse beobachtet die Bundesregierung die politische Entwicklung in dem Land mit Sorge.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, man hoffe, dass die Stabilität in Haiti gewahrt werden könne. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes wies daraufhin, dass in Haiti wegen umstrittener Entscheidungen auch des Präsidenten ein Machtvakuum entstanden sei. So seien die Parlamentswahlen verschoben worden und es gebe nach wie vor kein neues Datum dafür. Präsident Moïse war in der Nacht zum Mittwoch in seinem Haus ermordet worden. Haitis Behörden machten 26 Kolumbianer und zwei US-Bürger haitianischer Herkunft für den Anschlag verantwortlich.

