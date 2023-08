Ecuadors Staatschef Guillermo Lasso verordnet den Ausnahmezustand für sein Land. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Marco Ugarte)

Innenminister Zapata sagte, die Verdächtigen kämen aus dem Ausland und seien der organisierten Kriminalität zuzuordnen. Es seien Granaten, Pistolen, ein Gewehr und eine Maschinenpistole sichergestellt worden. Der Minister sprach von einem politischen Verbrechen mit terroristischen Zügen und einem Versuch, die kommenden Wahlen zu sabotieren.

Ecuadors Staatschef Lasso verhängte den Ausnahmezustand. Die Maßnahme werde 60 Tage gelten, kündigte er nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts an. Zudem ordnete Lasso die landesweite Mobilisierung der Streitkräfte zum Schutz der Bürger an. Die Präsidentenwahl am 20. August solle wie geplant stattfinden.

