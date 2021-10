Die britische Regierung hat eine unabhängige Untersuchung zur Ermordung der 33-Jährigen Sarah Everard durch einen Londoner Polizisten angekündigt.

Innenministerin Patel sagte beim Jahrestreffen der regierenden Konservativen Partei in Manchester, auch die Kontrollmechanismen innerhalb der Polizei würden überprüft.



Der Mord im vergangenen März hatte in Großbritannien Forderungen nach einem stärkeren Vorgehen gegen Gewalt an Frauen ausgelöst. Der 48-jähriger Polizist hatte sein Opfer unter einem Vorwand festgenommen, vergewaltigt und ermordet. Er wurde Ende September zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Fall hatte - neben anderen Vorkommnissen - auch das Vertrauen in die britische Polizei schwinden lassen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.