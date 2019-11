Nach den Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Özdemir und Roth hat der Parteivorsitzende Habeck davor gewarnt, sich von Rechtsextremisten und Gewalttätern einschüchtern zu lassen.

Er sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn man angstgetrieben Politik mache, habe man schon verloren. Für viele Politiker sei das Leben mit Bedrohung inzwischen Alltag geworden. Besonders stark betroffen sei, wer sich auf kommunaler Ebene oder in Vereinen engagiere. Habeck betonte, wenn Menschen aus Angst um sich und ihre Familien aufhören müssten, Politik zu machen, dann hätte in Deutschland der Faschismus gewonnen. So weit dürfe es nicht kommen.