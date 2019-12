Nach Morden in Kirche

US-Präsident Trump hat die Waffengesetze von Texas gelobt.

Auf Twitter hob er hervor, es habe Leben gerettet, dass in dem Bundesstaat Waffen getragen werden dürften. Trump bezog sich auf den Angriff in einer Kirche bei Fort Worth am Sonntag. Dort hatte ein Mann zwei Gottesdienstbesucher erschossen. Der Angreifer wurde daraufhin von einer Kugel getötet, die aus den Reihen der Gemeindemitglieder abgefeuert worden war.