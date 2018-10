Nach der umstrittenen Moschee-Eröffnung durch den türkischen Präsidenten Erdogan hat Kölns Oberbürgermeisterin Reker den Islamverband Ditib zu einem Kurswechsel aufgerufen.

Reker sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", der Moscheebetreiber müsse sich jetzt bewegen und mitarbeiten. Vielleicht sei das nach all der enttäuschenden Entwicklung aber auch ein Wendepunkt, der der Beginn eines neuen Dialogs sein könnte. Die Lokalpolitikerin hatte an der Zeremonie am Samstag nicht teilgenommen.



Der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Middelberg, stellte mit Blick auf Ditib klar, wer nicht als Religionsorganisation handele, sondern als politischer Arm eines autokratischen Staatspräsidenten, könne kaum ein Kooperationspartner sein. Sein SPD-Amtskollege Lischka forderte eine sorgfältige Prüfung durch den Verfassungsschutz, ob eine Beobachtung erforderlich sei.