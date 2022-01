Die Kanzel steht neben dem zerstörten Altar in der Paul-Gerhardt-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg. (dpa/Fabian Sommer)

Pfarrerin Almut Bellmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, viele Menschen fragten, wie sie helfen könnten. Darüber sei man sehr froh und dankbar. Hilfsangebote gebe es zum Beispiel von Handwerkern oder Architekten.

Nach dem Feuer in der Backsteinkirche in Prenzlauer Berg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass kurz vor Ausbruch des Brandes ein Zeuge einen Mann beim hastigen Verlassen des Gotteshauses gesehen haben soll, hieß es. Am Montag lagen dazu keine weiteren Erkenntnisse vor, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch die Untersuchungen zur Brandursache dauerten an.

Nach Angaben der Gemeinde sind der Altar und das Altarbild komplett in Flammen aufgegangen, der Innenraum mit der Orgel wurde stark beschädigt. Ein Statiker werde nun die Situation vor Ort untersuchen, um den Schaden konkret zu bewerten. Eine Passantin soll den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert haben.

