Die SPD muss ihre beiden Spitzenposten in Partei und Bundestagsfraktion neu besetzen. In ihrer Rücktrittsankündigung ruft die bisherige Amtsinhaberin Nahles zu einem geordneten Übergang auf. Aber wer soll die freigewordenen Posten übernehmen? Und was bedeutet der Rückzug für den Fortbestand der Großen Koaltion?

Tagelang hat Nahles um ihr politisches Überleben gekämpft.

Jetzt gibt sie sich ihren Gegnern in Partei und Fraktion geschlagen. Wer ihr nachfolgt, ist noch unklar. Neben der Zukunft der Partei steht auch die der Regierungskoalition auf dem Spiel. Die Wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum tritt Nahles zurück?

Mit ihrem überraschenden Rückzug zieht Nahles die Konsequenz aus einem tagelangen Machtkampf. Sie war war nach dem Desaster der SPD bei der Europawahl vor einer Woche stark unter Druck geraten. Daraufhin hatte sie die Vorsitzenden-Neuwahl vorgezogen, mit dem Ziel, die Personaldebatte zu beenden. Bei einer Sonderfraktionssitzung am Mittwoch war deutlich geworden, dass sie für diesen Schritt wenig Rückhalt hatte. Jetzt schreibt sie: "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist". Nach Ansicht von Fraktionsvize Lauterbach hat auch Frauenfeindlichkeit eine Rolle gespielt. In der SPD müsse man sich nun überlegen, in welchem Stil man in Zukunft miteinander umgehen wolle, sagte er der "Welt".

Wer soll die Nachfolge antreten?

Als mögliche Nachfolger von Nahles an der Parteispitze wurden bisher vor allem die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, und der niedersächsische Regierungschef Weil gehandelt. Als möglicher Kandidat für den Fraktionsvorsitz gilt der bisherige Vizechef Achim Post. Denkbar ist auch, dass es - wie schon in früheren Fällen - zunächst eine Übergangslösung gibt.

Im Gespräch ist auch, dass die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer den Parteivorsitz kommissarisch übernehmen könnte.



Die Geschäfte des Fraktionsvorsitzenden soll als Fraktionsvize Mützenich übernehmen, sofern die Fraktion am Dienstag noch keinen neuen Vorsitzenden wählt. Bisher hatte es für diesen Posten keinen Gegenkandidaten zu Nahles gegeben. Anfang der Woche hatte Ex-SPD-Chef Schulz seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärt - und persönliche Gründe dafür angegeben, ohne diese näher auszuführen.

Wie reagiert der Koalitionspartner?

Die CDU-Führung hat nach dem angekündigten Rücktritt die eigene Partei zu Besonnenheit aufgerufen. Alle in der CDU sollten die eigene Bereitschaft verdeutlichen, weiter dem Regierungsauftrag gerecht zu werden, hieß es am Sonntag in der CDU-Führung. Die CDU-Spitze wollte sich noch vor Beginn der Spitzenklausur am späten Nachmittag über das weitere Vorgehen beraten. Dazu dürfte es zunächst Telefonkonferenzen geben.

Was bedeutet der Rücktritt für die Große Koalition?

Welche Auswirkungen der Rücktritt Nahles' auf die große Koalition haben wird, ist unklar. Nach Einschätzung von Deutschlandfunk-Redakteur Frank Capellan stehen die Zeichen auf Ende der Großen Koalition. Die SPD werde nach Nahles' Schritt ein Beben auslösen, sagte der Hauptstadtstudio-Korrespondent. "Nun wird sich auch die Kanzlerin infrage stellen, der Fortbestand der Großen Koalition ist infrage gestellt." Die SPD werde darauf drängen, die Koalition mit der Union zu beenden.